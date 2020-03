Maggie De Block: "Pas de fermeture d’école ni d’annulation d’événements à ce stade, mais des fonds pour du matériel médical"

Pas encore d'annulations d'événements publics - A Votre Avis - 04/03/2020 Qu'en est-il des événements publics? Faut-il en annuler certains? Pour le Dr. Marc Wathelet, docteur en science et spécialiste des coronavirus humains, c'est une évidence. "Si on veut limiter les propagations, il faut interrompre Batibouw et annuler la foire du livre". Et les transports en commun? "C'est la même chose. Ce serait vivre au ralenti, mais c'est nécessaire". Qu'en dit la ministre fédérale de la santé? "On pourrait, mais nous n'en sommes qu'au début de la phase 2. Pour l'instant, nous maintenons la foire du livre".