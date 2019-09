Loi sur les transactions pénales : pas que pour la criminalité en col blanc

PTB : "On pourrait obtenir plus avec plus de moyens" - A Votre Avis - 25/09/2019 Pour Marco Van Hees (PTB), la Justice doit être incontournable et obtenir des moyens. Les transactions financières ont apporté 500 millions dans les caisses de l'Etat, "On pourrait avoir beaucoup plus avec plus d'enquêtes et plus de moyens aux juges", rétorque Marco Van Hees.