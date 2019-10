"Les maisons de repos, c'est la rentabilité avant tout, le patient est en danger", dénonce cette infirmière

Les normes augmentent, mais les exigences augmentent plus rapidement - A Votre Avis - 30/10/2019 Pascal Tavier est administrateur de l'Association des directeurs de maisons de Repos. Il tient à nuancer: "Les normes ne cessent d'augmenter". Il ne mesure la réalité de l'épuisement des employés, mais souligne la croissance des demandes et besoins des résidents. "Avant nous avions énormément de personnes valides. Aujourd'hui la population a fortement évolué. Dans mon établissement de 100 lits, il pouvait y avoir 2 ou 3 fauteuils roulants il y a 10 ans. Aujourd'hui, 60-70% des patients sont en fauteuil, avec un vieillissement qui augmente. La diversité des demande et le vieillissement explique la fatigue des employés".