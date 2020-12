Leïla Belkhir au sujet du coronavirus : " Toute cette cacophonie politique n'est pas le bon exemple "

Pierre-Yves Jeholet et Rudi Vervoort estiment que les experts ont plus de légitimité que les... "Il s’agit d’une erreur collective", riposte Rudi Vervoort, ministre-président du PS. "Les experts n’ont pas non plus toujours été à l’unisson et ont aussi régulièrement étalé leur division. Je pense que nous avons des approches différentes dans ce pays. On n’a pas une opinion publique homogène." "Mais les experts politiques ne sont pas des élus", interrompt l’infectiologue. "Vous avez une légitimité de parole plus grande que beaucoup d’hommes politiques", répond le ministre-président. Des propos auxquels Leïla Belkhir n’adhère pas. "Nous devons prendre notre responsabilité dans la communication, tout comme les experts", temporise Pierre-Yves Jeholet, ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Nous n’avons pas tout bien fait, il faut avoir l’humilité de le dire. Mais depuis le mois de mars, toutes les décisions que nous avons prises au niveau politique et que nous devons assumer ne sont pas faciles. Toutes ont toujours été critiquées. Et c’est légitime, chacun les interprète avec son ressenti. Nous l’avons fait au-delà des clivages politiques et au-delà, souvent, des clivages communautaires."