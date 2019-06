"Le coquelicot est une base, il reste ouvert", clament PS et Ecolo

PS: "Une base pour avancer et voir quelles sont les majorités possibles" - A Votre Avis -... Le but ultime et unique n'est pas de former une majorité minoritaire, précisent PS et Ecolo dans les coulisses de notre émission. Le coquelicot est une base travail, une ligne directrice expliquent Christine Morreale et Manu Disabato. "Une fois notre texte, écrit après consultation de la société civile, libre aux formations politiques intéressées par notre travail d'entrer en négociation avec nous, et de former une majorité plus large", complète Christine Morréale (PS).