La loi climat morte et enterrée sur le plateau d'A Votre Avis

La commission de Révision de la Constitution a voté ce mardi matin la révision de l'article 7bis de la Constitution. Cette disposition est l'une des clés de la loi Climat et est devenue l'un des emblèmes de la mobilisation pour une politique climatique plus ambitieuse. Ce jeudi 28 mars, les députés se réunissent afin de voter cette révision. Une majorité des deux tiers est requise. Le CD&V, l'Open Vld et la N-VA s'y opposent. Notre débat s’inscrit au beau milieu de cette actualité brûlante, ce mercredi soir. Après s’être opposé à cette révision, le MR a fini lundi par l’accepter. Une majorité s’est donc dégagée, hier soir en commission (en théorie, 9 voix contre 8). Mais il reste encore trois étapes, dont le vote, ce jeudi, en séance plénière de cette modification de l’article 7bis de la Constitution. Or, on l’a vu, rien n’est moins sûr.

La ministre fédérale de l'Énergie, de l'Environnement et du Développement durable, Marie-Christine Marghem commence par souligner le bilan de son ministère. La loi climat est-elle morte ? Semble-t-il. Le MR favorise des accords de coopération. Pour Assita Kanko (N-VA) et Hendrik Bogaerts (CD&V), la réponse à la loi climat est non et ils l’expliquent. Le projet est donc définitivement mort sur le plateau d’A Votre Avis, ce mercredi soir.

Face à ces réponses, Brieuc Wathelet se dit abasourdi. Il est l'un des jeunes à la tête des manifestations. "Comment peut-on ne pas considérer l'importance de loi en termes de message?", s'insurge-t-il.

La " loi climat " La " loi climat " a été rédigée par plusieurs experts universitaires sur le modèle du " Climate Change Act " britannique, approuvé il y a une dizaine d’années, qui a jeté les bases d’une politique à long terme outre-Manche. Elle assigne plusieurs objectifs à la Belgique, notamment une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030 et 95% d’ici 2050, établit des principes régissant la politique climatique belge et élabore une structure institutionnelle qui coordonne cette politique. L’un des buts poursuivis est de surmonter l’éclatement de la compétence entre les Régions et l’Etat fédéral, source de discorde et d’extrême lenteur.

Consciente du problème, Assita Kanko ne nie pas le changement climatique. Mais pour elle, la loi climat n'en reste pas moins inutile et chère. Elle rappelle que des objectifs pour le climat au niveau européen et climatique sont fixés. La Flandre est accusée de ne pas les tenir. "C'est vrai, mais en Wallonie c'est très facile d'atteindre les objectifs, car les entreprises ne sont plus là".

Face à ces mêmes objectifs, le député flamand, Hendrik Bogaerts s'avoue inquiet: "N'allons-nous pas créer un rêve écologique sur un cimetière économique? Il faut penser au pouvoir d'achat des gens".

Les partisans de la loi climat ne cachent pas leur déception face aux conclusions de leurs adversaires, au centre du plateau. Sara Schiltz , représentant Ecolo-Groen, rappelle que la justice climatique passera aussi par une justice sociale: "On ne va évidemment faire payer les frais aux plus bas salaires". Même message du côté des socialistes, représenté par Joëlle Kapombole : "La grande fraude fiscale, ce sont des dizaines de milliards d'euros. L'argent est là, il faut le prendre où il se trouve".

Pour débattre, nous recevions aussi Céline Tellier, secrétaire générale adjointe d’Inter environnement Wallonie ; Olivier Van Der Maren du centre de compétence développement durable et mobilité à la FEB et Olivier Vermeulen, membre d’ " Act for Climate Justice ".