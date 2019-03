L'Eglise est-elle intouchable ?

L'église catholique a fréquemment été pointée du doigt pour des scandales d'abus sexuels sur mineurs. Aujourd'hui, l'émission "Questions à La Une" se penche sur une autre facette de celle-ci. Pour la première fois, des Sœurs, Mères supérieures, prêtres et même violeurs brisent l’omerta pour témoigner de ces abus sexuels systémiques. L'occasion pour A Votre Avis de lancer un grand débat en direct.

C'est un nouveau scandale auquel doit faire face l'Eglise. Depuis 1994, le Vatican a été alerté par plusieurs rapports confidentiels que des novices ou des nonnes sont violées par des hommes d’église. C'est pourquoi A Votre Avis se penche ce soir sur l'ensemble des dérives relatives à l'Eglise, ce soir. Des dérives très développées au début des années 2010. Année durant laquelle une commission spéciale avait même été mise sur pieds. Le rapport Adriaenssens provoquait à l'époque un véritable séisme dans la société belge. Il mettait en évidence l’ampleur d’un phénomène insoupçonné : presque 500 victimes d’abus sexuels au sein de l’Eglise s’étaient dévoilées en deux mois.

Parmi nos invités, nous recevons d'ailleurs celle qui présidait cette commission spéciale, Karine Lalieux, députée fédéral PS. A la table, nous accueillons aussi François Desquesnes, député CdH et Tommy Scholtes, le porte-parole des évêques de Belgique.

Egalement sur notre plateau, Cyrille Prestianni, président de la Maison Arc-en-ciel Wallonie et Luc Terlinden, curé responsable de l’unité pastorale Sainte-Croix ; Bernard Xibaut, prêtre et chancelier de l'archevêché de Strasbourg ; Catherine Ghislain et Tanguy Lequeux (couple pratiquant).

Des témoins et victimes, également : Marc de Bosscher et Joel Devillet.

