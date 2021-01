Horeca bruxellois : "Nous demandons au gouvernement une réouverture complète au 1er mars"

Marius Gilbert : On sait quand on commence un lockdown mais pas quand on en sort - À Votre Avis -... "Un lockdown de trois semaines n’est pas une idée folle", répond Marius Gilbert, épidémiologiste et maître de recherches FRNS à l’ULB. "Pas mal de pays, notamment en Asie et en Australie ont cherché à viser des logiques de suppression par des lockdowns stricts. Mais la Belgique n’est pas l’Asie ni l’Australie. (…) On sait quand on commence un lockdown, mais on ne sait pas quand on en sort. Cela pourrait durer beaucoup plus que trois semaines." Il ajoute "On ne peut pas faire un lockdown total parce qu’il faut que les gens puissent se nourrir et se rendre chez le pharmacien. On ne peut pas éliminer totalement tout le risque de transmission."