Grève: quel avenir pour nos salaires?

"A Votre Avis" fait ce soir un gros plan sur la grève nationale de ce mercredi 13 février. Les trois principaux syndicats en front commun contestent notamment la norme salariale, augmentation maximale des salaires de 0,8% dans le secteur privé pour les deux prochaines années.

La grève est très suivie. En découlent de nombreuses perturbations (DIRECT). Notre débat n'est pas anglé sur la grève en elle même, mais bien sur ses conséquences et sur les évolutions qui pourraient en ressortir.

Syndicats contre patrons

Car plusieurs facteurs sont à prendre en compte en ce qui concerne de potentielles pistes d'évolutions. Le plus important étant l'état actuel de notre gouvernement. Etant en affaires courantes, quel peut être son pouvoir? Cela semble clair, cette manifestation est plutôt un cri à l'encontre des patrons. La source du problème est bien ce blocage des négociations interprofessionnelles sur la question de l'augmentation des salaires. La marge d'évolution des salaires (+0,8%) est jugée trop faible.

Nos invités

C'est pourquoi notre panel d'invité est particulièrement intéressant, ce soir. La table centrale sera occupée de syndicalistes et de patrons. Le politique sera au second plan. Nous accueillerons Robert Vertenueil, président de la FGTB ; Marie Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC ; Pierre-Frédéric Nyst, Président de l'Union des Classes Moyennes et un grand patron, celui de la Sonaca, Bernard Delvaux.

Il y aura aussi Georges-Louis Bouchez (MR) ; Olivier Vanham, porte-parole du cdH ; Aurore Cromphoudt, gilet Jaunes et infirmière indépendante et Alain Vaessen, directeur général de la Fédération des CPAS de Wallonie.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous.