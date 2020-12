Georges-Louis Bouchez demandera au groupe parlementaire d'intervenir sur les contrôles des touristes de retour en Belgique

Georges-Louis Bouchez demandera au groupe parlementaire d'intervenir sur le contrôle des touristes... Ce mercredi, Georges-Louis Bouchez, président du MR et Philippe Close, bourgmestre de la Ville de Bruxelles et vice-président du PS, réagissaient sur le plateau d’À Votre Avis au témoignage d’un vacancier belge de retour d’un voyage à Dubaï. "Nous sommes obligés d’avoir un test négatif pour passer la frontière à Dubaï", affirmait le vacancier anonymement sur le plateau de l’émission. "Là-bas, les contrôles dans les commerces sont systématiques, (…) la sanction est sévère si l’on ne porte pas de masque (…). Quand on revient en Belgique par contre, il n’y a pas de contrôle. On nous oblige à avoir un formulaire qui ne sert à rien." "Ce n’est pas la première fois que nous avons ce genre de témoignage et je pense qu’il serait intéressant que les autorités de Brussels Airport rendent des comptes", réagit le président du MR. "Je demanderai au groupe parlementaire de pouvoir intervenir là-dessus."