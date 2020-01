François Bellot: "La fin du diesel en 2030, ce n'est pas possible à 100%"

L'arrivée du diesel bleu décriée - A Votre Avis - 15/01/2020 Pourtant un petit nouveau fait son arrivée sur le marché des carburants: le diesel bleu. Un carburant que la Brafco présente comme non fossile et qui a moins d'impact sur l'environnement et sur la santé. Un bon pas pour le ministre wallon de la mobilité, Philippe Henry (Ecolo), mais il le rappelle: "notre objectif est de diminuer l'usage de la voiture". D'autre part, Damien Ernst, spécialiste en énergie à l’Université de Liège souligne que ce carburant, malgré ses vertus, coûte trois fois plus cher.