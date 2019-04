Élections 2019 : la bataille de Bruxelles

Notre débat de ce soir lance une série de quatre rendez-vous. Ils précéderont les élections générales du 26 mai prochain. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur Bruxelles et sa région. Il ressort de notre sondage que le combat n'a jamais été aussi ouvert dans la région bruxelloise. Ce soir, trois problématiques seront décortiquées.

Trois thèmes qui résultent d'un choix. Car toutes les problématiques ne peuvent pas être abordées en une heure d'émission. Le point principale sera la mobilité. C'est un élément central pour les usagers vivant, travaillant ou devant se rendre à Bruxelles. Suivent ensuite la sécurité et l'emploi.

Pour débattre, ce soir, nous accueillerons cinq partis autour de la table. DéFI, PS, MR, cdH et Ecolo. Cinq têtes de liste, d'ailleurs, pour ce débat primordial pour la capitale et tout le pays. Face à eux, des citoyens des membres du monde associatif qui auront le mot à dire concernant les trois thématiques choisies.

Nos invités

Au niveau des politiques, nous recevons: Céline Fremault pour le cdH, Rudi Vervoort pour le PS, Alain Maron pour Ecolo, Bernard Clerfayt pour DéFI et Françoise Schepmans pour le MR. Également sur le plateau : Florine Cuignet, porte-parole du Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) et Vincent Gilles président national du SLFP Police.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur Twitter via le #AVotreAvis.