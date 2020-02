Déficit de 12 milliards: "Tout le monde devra contribuer !", lance Benoît Piedboeuf (MR)

Tout le monde devra contribuer - A Votre Avis - 12/02/2020 En affaires courantes, bien plus qu'en temps normal, la Belgique perd de l'argent. Tant et si bien qu'à l'heure qu'il est les analyses parlent d'un déficit de 12 milliards, à politique inchangée, dont 10 auxquels rien ne pourra être fait. Mais a la charge de qui? "Il n'y a pas 36 solution", lance Benoît Piedboeuf (MR), "Tout le monde devra contribuer, et plus on attendra, et pire ce sera".