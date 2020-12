Coronavirus : selon Eric Muraille, compter sur l'immunité collective, c'est enregistrer 25.000 morts de plus

Eric Muraille rassure au sujet des effets secondaires - A Votre Avis - 03/12/2020 Eric Muraille rassure au sujet des effets secondaires : "Si on m’avait demandé il y a un an s’il était possible de produire un vaccin aussi vite, j’aurais répondu non. Mais ces vaccins auront une autorisation dite "conditionnelle", ce qui veut dire qu’ils seront beaucoup plus surveillés. Deuxièmement, on sait que l’essentiel des effets secondaires est généralement observé dans les six premiers mois de la vaccination. En février, en principe, nous aurons ce recul. Troisièmement, il y a eu des effets secondaires graves pour certains vaccins mais ils sont, dans la majorité des cas, excessivement rares. Face à l’urgence sanitaire, au nombre de morts, il est pratiquement impensable d’imaginer que les vaccins n’amélioreront pas les choses."