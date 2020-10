Coronavirus en Belgique : "La situation devient gravement problématique dans les maisons de repos"

Philippe Noël : "70 % des asymptomatiques risquent de ne pas être dépistés" - À Votre Avis -... La propagation du coronavirus s’intensifie toujours plus en Belgique et infectait au mois de septembre déjà une population plus jeune. Mais ces derniers temps, les cas positifs se multiplient également dans les maisons de repos : "Nous avons encore eu un exemple aujourd’hui dans une maison de repos où pratiquement 90 % des résidents sont touchés par le covid. La situation a terriblement évolué ces dernières semaines et devient gravement problématique", affirme Philippe Noël, vice-président de la Fédération des CPAS de Wallonie. D’autant plus que la majorité des résidents sont asymptomatiques … et ne devraient donc plus être testés si les CPAS ne développent pas leur propre système de testing : "Sans testing, on considère que 70 % des personnes vont louper le coche", estime le vice-président qui ajoute que les dépistages soient, à ce stade, le meilleur moyen de lutter contre la propagation du virus.