Bénédicte Linard: "Contre le cyber harcèlement, renforcer l'éducation aux médias"

Child Focus assume sa campagne - A Votre Avis - 20/11/2019 Tout part donc d'une vidéo publiée par la fondation Child Focus. Certains la trouvent choquante ou estiment qu'elle manque sa cible. Child Focus, via son porte-parole Stephan Smets, assume cette vidéo : "Notre but était de susciter le choc, et c'est réussi. Cela fait 10 ans qu'on fait des campagnes et rien ne bouge. Il fallait tirer la sonnette d'alarme".