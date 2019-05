A Votre Avis, spéciale élections : la Belgique fracturée ?

A Votre Avis propose ce soir le premier grand débat post-élections et met sur la table une série de questions cruciales : le Roi a-t-il bien fait de recevoir le Vlaams Belang, ce mercredi matin ? Notre pays sera-t-il ingouvernable au vu du grand écart des résultats des votes ? Quels ponts peut-on dresser malgré tout ?

C’était une inconnue dont l’issue tenait en haleine la Belgique : le Roi consentira-t-il a recevoir le Vlaams Belang dans le cadre de ses entrevues avec les différents présidents de partis ? On le sait à présent, c’est chose faite. Nous consacrerons une partie de notre émission à l’analyse de ce mouvement.

Autre question : notre pays est-il gouvernable ? Au vu des différences de résultats au sud et au nord du pays, cela semble compliqué. Cela pousse même l’avocat constitutionnaliste, Marc Uyttendael, à envisager de nouvelles élections "d’ici six mois à un an". Qu’en penseront nos invités ?

Nos invités

A ce propos, nous recevrons ce soir Germain Mugemangango pour le PTB, Pierre-Yves Dermagne pour le PS, Jean-Luc Crucke pour le MR, Gilles Vanden Burre pour Ecolo, Vanessa Matz pour le cdH et Sophie Rohognyi pour DéFI.

Nous accueillerons aussi Benjamin Dalle pour le CD & V ainsi que Peter De Lobel, journaliste politique au journal flamand De Standaard.

