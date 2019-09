A Votre Avis : quel avenir pour la Wallonie ?

PS, MR et Ecolo se sont mis d’accord pour gouverner ensemble la Wallonie durant les cinq prochaines années. PTB et cdH se retrouvent dans l’opposition, un choix affiché d’entrée de jeu. Le point qui pose le plus de questions, c’est le report de l’équilibre budgétaire. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Pour en discuter, nous vous proposons ce soir le premier débat réunifiant les cinq principaux partis wallons depuis l’accord de formation.

Il aura fallu 106 jours pour former ce nouvel attelage wallon. Un record pour la Wallonie. Mais les choses n’ont pas été simples. Le PS, sorti premier du scrutin d’une courte tête, désirait former le gouvernement "le plus progressiste possible". Mais PTB et cdH ont décliné l’invitation. En cause, un programme pas assez ambitieux pour le premier, un sentiment d’illégitimité pour le second. Le MR devenait indispensable, et Ecolo incontournable, vu sa percée.

4 milliards

D’autres thèmes feront l’objet du débat : l’absence annoncée de nouvelles taxes, des ambitions importantes en termes d’écologie. Mais ce qui inquiète le plus, c’est ce report de l’équilibre budgétaire. Le but est de lancer un plan d’investissement massif (près de 4 milliards), il est vrai. Il n’en reste pas moins que la dette va poursuivre sa croissance. Pour pallier le phénomène, pas de nouvelles taxes. Mais alors, comment contrebalancer les choses ? Autant de questions qui trouveront réponses dès ce soir.

Nos invités

Pour en débattre, les trois partis de la coalition seront de la partie : le ministre-président wallon sortant, Willy Borsus pour le MR ; Pierre-Yves Dermagne pour le PS et Emmanuel Disabato pour Ecolo. Face à eux, Germain Mugemangango pour le PTB et Alda Greoli pour le cdH. Des acteurs de la société civile viendront également mettre leur grain de sel, afin de décortiquer cet accord et ses propositions.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur Twitter via le #AVotreAvis.