A Votre Avis: pour ou contre le rapatriement des Belges partis en Syrie ?

Cela fait plus de deux semaines que la Turquie mène son offensive en Syrie, dans la région contrôlée jusque-là par les Kurdes. Là-bas se trouvent les prisons des combattants djihadistes et les camps de détention de leurs femmes et leurs enfants. Selon l’OCAM, l’organe belge de l’analyse de la menace, il y a 55 Belges adultes sur place et 69 enfants. Des enfants dont la situation est préoccupante. Faut-il tout mettre en place pour rapatrier ces personnes et, dans certains cas, les juger en Belgique? C'est la question que pose, ce soir, A Votre Avis.

Situation alarmante pour les enfants

Bernard De Vos, le délégué général aux droits de l'enfant, s'est rendu sur place en juin dernier. Selon lui, ces enfants vivent dans des situation extrêmement précaires :"une nourriture tout à fait insuffisante, soins médicaux pratiquement absents, etc. La situation était donc déjà inquiétante avant l’invasion turque récente."

Le rapatriement d'enfants belges en bas âge détenus en Irak et en Syrie a fait l'objet d'un accord au sein du gouvernement fédéral en juin 2017 déjà. Mais à ce jour, seuls six ont été ramenés au pays.

Appel de la ministre Linard

Ce lundi, la ministre de l'Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles, Bénédicte Linard (Ecolo), a réclamé le "rapatriement immédiat" des enfants belges et de leurs mères actuellement détenus dans le nord-est de la Syrie.

Le cas des enfants

Outre le retour de ces mineurs, la ministre plaide, dans le respect des conventions internationales et de l'intérêt supérieur de l'enfant, pour le rapatriement de leurs mères "afin d'éviter des traumatismes ultérieurs pour ces enfants dont la plupart ont moins de 5 ans. Celles-ci devront, bien entendu, répondre de leurs actes devant la justice belge", souligne la ministre.

Nos invités

Pour en parler nous recevrons Thomas Renard, spécialiste des matières terroristes ; Michel de Maegd (MR), député fédéral ; David Lallemand, délégué général aux droits de l’enfant ; Olivier Vanderhaeghen, fonctionnaire de Prévention ; Samuel Cogolati (Ecolo), député fédéral ; mais aussi Sarah Akil, témoin et Nicolas Cohen, avocat.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur Twitter via le #AVotreAvis.