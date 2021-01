À Votre Avis : pas de date précise quant à la reprise totale des cours en présentiel

Patrick Dumont : "la réouverture au 13 février n'était que de la poudre aux yeux" - À Votre... Du côté des indépendants, la lassitude et l’inquiétude se font aussi ressentir. "On n’a pas attendu d’avoir un texte (qui stipule que la réouverture des salons de coiffure engendrerait entre 2.000 et 10.000 contaminations par semaine) pour se rendre compte que les perspectives qui avaient été données lors du dernier CNS (à savoir de rouvrir le 13 février) n’étaient qu’en fait que de la poudre aux yeux. On conditionne cela à une stabilisation du plateau ou à une diminution des chiffres alors même qu’ils étaient en hausse et puis on se tourne en disant que les métiers de contact sont des clusters dans le cadre de cette pandémie alors même que ça n’a jamais été démontré. On se base sur une étude qui n’en est pas une avec une argumentation totalement erronée", déclare Patrick Dumont, vice-président de l’Union des coiffeurs belges.