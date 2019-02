A Votre Avis: "Oui à la réquisition d'habitations inoccupées"

Ce n'est pas un secret, l'accès au logement peut être un véritable parcours du combattant, et certains sont encore plus démunis que d'autres devant ce défi. Pire: leur situation ou leur réalité peuvent jouer en leur défaveur. Etre inscrit au CPAS, être étudiant, être d'origine étrangère ou être SDF sont bien trop souvent des facteurs de discriminations au logement. En témoignent ces différents exemples.

A la veille de l'ouverture du 60e salon Batibouw, A Votre Avis se penche sur la problématique du logement, chez nous. Le salon de l'habitation ouvre ses portes ce jeudi et vendredi aux professionnels de l’immobilier. Pour le grand public, ce sera samedi à Brussels Expo, sur le plateau du Heysel. Nous décortiquons le vrai du faux, et analysons en profondeur cette thématique fondamentale qui touche tout un chacun.

Des initiatives existent pour endiguer le phénomène. L'agence immobilière sociale met par exemple en lien des locataires et des propriétaires et garantit aux détenteurs de biens un loyer à la fin de mois, et assure un suivi du locataire ou une remise en état du bien, par exemple. "Tout le monde est gagnant", assure le directeur, Jean-Michel Rausch. Il constate toutefois un fait inquiétant: l'arrivée de personnes en situation de moins en moins précaire au sein des candidats locataires.