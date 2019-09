A Votre Avis : Nethys, succès ou gaspillage ?

"L’affaire Publifin" rebondit à nouveau, cette semaine, trois ans après le début du scandale. En 2016, l’affaire faisait l’effet d’une bombe dans le monde politique wallon. Démission d’un ministre, majorité PS-cdH ébranlée, la justice qui s’en mêle,… Une véritable épopée. Et les révélations continuent. Cette semaine, Nethys annonce la démission de son CEO, Stéphane Moreaux. Une démission très attendue par une frange du monde politique. On apprend également la vente de VOO à un fond d’investissement américain, Providence. Le monde politique tonne à nouveau…

Le premier élément à l’origine du nouveau séisme Nethys de cette semaine, c’est une fuite parue dans les pages du Soir. Nethys aurait scellé un accord pour vendre Voo à un fond d’investissement américain, Providence. Si la privatisation de plusieurs sociétés de Nethys était bien une demande de l’intercommunale Enodia (ex-Publifin), la Région wallonne et de nombreuses communes décrient cet accord bouclé dans l’opacité la plus complète, disent certains. Le conseil d’administration (composé notamment de Michel Meyers, son président, de Stéphane Moreau et de François Fornieri) se défend et invoque l’obligation de confidentialité protégée par le code des sociétés.

Opération séduction

L’accord de vente de Voo est à cet instant en péril. L’intercommunale, mère d’Enodia sera amenée à avaliser ce deal. Et le moins que l’on puisse dire est que cette option semble fortement compromise. Les membres du conseil d’administration de Nethys sortent alors du bois, acculés, et confirment l’information. Ils expliquent de long en large leur démarche et se défendent. Une opération séduction visant à rassurer Enodia, mais aussi la Région wallonne et les communes.

Moreau démissionne

Un autre élément choc, destiné à rassurer : une fois l’affaire conclue, Stéphane Moreau sera licencié, sans indemnité, ni parachute. Mais là où le bât blesse, c’est qu’il sera mis à la tête d’une autre société satellite de Nethys. Une société qui, comme d’autres, sera sortie de Nethys. Sauf que c’est un des membres du CA de Nethys, François Fornieri, qui rachètera la société en question. Beaucoup parlent d’arrangement entre amis. Mais François Fornieri défend sa manœuvre : Stéphane Moreau est performant et a le droit de travailler, "Pourquoi s’en priver ?", argumente-t-il.

Où va l’argent public ?

Alors deux grandes questions se posent. D’abord, où va l’argent ? De la vente de Voo, mais aussi des autres privatisations prévues par Nethys, d’importantes sommes seront dégagées. Les communes sont actionnaires de Nethys, via Enodia. Elles devraient dès lors bénéficier de ces ventes. Or, aucune information concernant la vente ne leur est parvenue se plaignent certains.

Ange ou démon ?

Ensuite, qu’apporte finalement Nethys ? Est-ce plutôt un ange, ou un démon ? La question du management pose d’énormes questions éthiques. La société fait partie d’un organe public. Est-il dès lors légitime qu’autant d’opacité règne en son sein ? Et qu’en est-il des salaires, parfois mirobolants, de ses patrons ? D’un autre côté, Nethys est une entreprise qui a investi en région liégeoise et en Wallonie (télécommunication, gaz, électricité, etc.) : assurément un facteur d’emplois et de croissance économique.

Nos invités

Ces deux chapitres seront au centre du débat de ce soir. Pour en discuter, nous recevrons trois membres du Conseil d’administration de Nethys : Muriel Targnion (PS), Muriel Gerkens (Ecolo) et Fabian Culot (MR). Des représentants politiques, bourgmestres de leurs communes également : Didier Gosuin (DéFI) et Benoît Dispa (cdH) ; Damien Robert (PTB). Des observateurs rapprochés de l’affaire aussi : Philippe Leruth, du journal l’Avenir ; Damien Ernst, ingénieur et professeur à l’ULiège et François Gemenne, professeur à l’ULiège et Sciences Po Paris.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur Twitter via le #AVotreAvis.