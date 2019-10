A Votre Avis : Michel Lelièvre, réinsertion impossible ?

La nouvelle est tombée lundi : le tribunal de l’application des peines (TAP) a accédé à la demande de libération conditionnelle de Michel Lelièvre, assortie d’une série de conditions. Le parquet de Bruxelles a décidé de ne pas se pourvoir en cassation.

S’il respecte toutes ces conditions, Michel Lelièvre sera libéré sans bracelet électronique. Le tribunal d’application des peines estime en effet que ce bracelet pourrait l’empêcher de se réintégrer.

Jean-François Funck, juge au TAP, justifie notamment sa décision par le fait que Michel Lelièvre a un suivi thérapeutique qui lui a permis de comprendre sa personnalité. Il connaît moins d’épisodes dépressifs et n’a jamais cherché à contacter les victimes. Il est également suivi d’un point de vue social et certains de ses visiteurs de la prison pourraient se porter garants et le conseiller à sa sortie.

Des questions

Au-delà du cas Lelièvre, cette décision pose la question des libérations conditionnelles. Michel Lelièvre aurait-il dû aller à fond de peine ? La Justice a-t-elle fait preuve de bon sens et de sagesse ? Voici les questions que nous étudierons ce soir avec nos invités.

Nos invités

Nous recevrons ce soir Maître Benjamine Bovy, l’avocate de Michel Lelièvre. Des représentants de gardiens de prisons seront également avec nous. La section belge de l’Observatoire international des prisons sera aussi à la table, ainsi qu’un ex-détenu.

