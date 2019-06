A Votre Avis : majorité coquelicot : révolution ou mascarade ?

Le Mode d'Emploi : un gouvernement minoritaire - JT 19h30 - 25/06/2019 Mercredi, cela fera un mois que nous avons voté. Côté wallon, PS et Ecolo ont démarré des négociations, or même à deux, ils n'ont pas de majorité. Cela peut paraître étonnant, mais en fait, derrière ces négociations qui semblent vouées à l'échec, il y a une astuce. En fait, Ecolo et PS pourraient très bien arriver à mettre en place un Gouvernement ensemble, en sortant de ce qui se fait habituellement.