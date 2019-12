A Votre Avis : "Les élèves en difficulté sont abîmés par l'école", observe la directrice Marie-Hélène Bodart

C’était un moment attendu dans le monde scolaire, un peu craint aussi. L’enquête PISA évalue les performances des élèves de 79 pays dans le monde, dont la Belgique. Cette année l’enquête s’intéresse principalement à la lecture. Et ce n’est pas brillant… C’était le débat de ce mercredi dans A Votre Avis.

Le débat cristallise les tensions. Notamment auprès de ceux qui le vivent au plus près. Le système éducatif est en pleine mue et les parents ont parfois du mal à s'y retrouver. En témoigne cette scène surréaliste sur notre plateau: un père brandit le père de son enfant. Dans les colonnes, une seule cote pour les mathématiques. Le reste est néant.

Pourtant le monde politique nous l’assure : ce pacte préservé par le nouveau gouvernement régional tend à résoudre les problèmes systémiques de l’enseignement tel qu’ils se présentent aujourd’hui. Comme en témoignent de concert Opaline Meunier (cdH) et Delphine Chabbert (PS).

Vient enfin la question de l’échec scolaire, la fameuse question du "redoublement". Le débat est houleux. Dans le public, certains y voient une arme d’autorité et de discipline à la disposition des professeurs, mais aussi une façon de ne pas niveler un groupe par le bas. Le monde politique et enseignant est sans équivoque quant à lui. Il faut le supprimer selon nos invités. Marie-Hélène Bodart, directrice de l’Institut Saint-Joseph secondaire de Jambes, institut qualifiant. Elle nous donne un exemple concret : "Mon élève type ne vient pas par choix. Il a déjà doublé une ou deux fois. Mes jeunes sont tous en difficulté. Rien n’est perdu pour eux, mais ils sont déjà fort abîmes par l’école. "L’école" n’est plus adaptée à nos jeunes".