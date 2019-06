A Votre Avis : "Le coquelicot est une base, il reste ouvert", clament PS et Ecolo

L’alliance PS-Ecolo est toujours la piste privilégiée pour former une majorité au gouvernement wallon. Si on peut parler de majorité, puisque cette formation n’a que 35 sièges sur 70. Trop court, donc.

Mais le but n'est pas de former une majorité minoritaire précisent PS et Ecolo dans les coulisses de notre émission. Le coquelicot est une base travail, expliquent Christine Morreale et Manu Disabato. "Une fois notre texte, écrit après consultation de la société civile, libre aux formations politiques intéressées par notre travail d'entrer en négociation avec nous, et de former une majorité plus large", complète Christine Morréale (PS).

Nos invités

Nous recevions aussi Pierre-Yves Jeholet pour le MR et Alda Greoli pour le cdH.

La société civile était comme chaque semaine représentée. Olivier de Wasseige, administrateur délégué et directeur général de l’Union Wallonne des Entreprises était présent. Tout comme Arnaud Zacharie du CNCD 11.11.11, Adelaïde Charlier et Thierry Bodson pour la FGTB.