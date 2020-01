A Votre Avis: la double nationalité des élus en question

Trop tard pour sanctionner Emir Kir? - A Votre Avis - 22/01/2020 Comme il s'agit du point de départ de ce débat, il est normal qu'il soit abordé. Le PS va-t-il payer l'éviction d'Emir Kir? Qu'importe, Philippe Close (PS) bourgmestre de Bruxelles se félicite de la vitesse de la décision : "On a fait diligence. Etait-il un attrape-voix? Quoi qu'il en soit, une chose m'intéresse: a-t-on le même socle de programme?". Pour David Leisterh (MR), député bruxellois, le mot diligence est fort. "Il n'en était pas à son coup d'essai. On a laissé passé les élections et maintenant que les urnes ont parlé, on sanctionne. C'est trop tard".