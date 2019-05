A Votre Avis, la Belgique fracturée ? "Nous avons le devoir de tirer des leçons de ce qui s'est passé"

Ecolo "Aller vers les solutions" - A Votre Avis - 29/05/2019 Ce qui va bel et bien coincer à présent, ce sont les différentes exclusives émises par les différents partis. Avec quels partis veulent-ils monter en coalition s'ils y sont amenés? Avec lesquels ne veulent-ils en aucun cas? Gilles Vanden Burre (Ecolo) maintient l'exclusive contre le Vlaams Belang. "On maintient le cordon sanitaire". Il rappelle les prérogatives de la compagne: "Avec Groen à Bruxelles, et sans la N-VA, pour une question de valeurs et de programme" Son inquiétude vis-à-vis du PTB: "Au quatre coins de la Wallonie, il n'a été nulle part possible de trouver des accords pour gérer ensemble l'intérêt collectif dans certaines communes, donc je me demande ce qu'il en serait en région ou au fédéral..."