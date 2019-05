A Votre Avis : l'Europe, source de tous les maux?

Notre débat de ce soir est le second d'une série de quatre rendez-vous. Ils précédent les élections générales du 26 mai prochain. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur les élections européennes. Trois thématiques sont décortiquées : le climat, l'immigration et le pouvoir d'achat.

Trois thématiques

Le pouvoir d'achat au niveau européen est souvent lié au régime de taxation et la fiscalité propre à chaque membre de l'UE. Avec ce thème suivent à tous les coups l'idée d'une fiscalité européenne, cohérente et performante mais aussi la lutte contre la fraude fiscale.

Le climat est aussi au coeur des revendications des citoyens lorsque l'on parle d'Europe. Nombreux sont ceux qui affirment qu'une politique climatique ne peut être ambitieuse qu'au niveau européen, gérée à grande échelle.

Il y a enfin la question migratoire. Elle a fait tomber le gouvernement fédéral suite à la signature du pacte mondial sur les migrations de Marrakech. Le thème de l'immigration est aussi et surtout au coeur des tensions au sein des différentes instances européennes. Certains pays veulent une répartition équitable des migrants, d'autres n'en veulent pas.

Nos invités

Pour répondre à ces questions épineuses, nous recevons les têtes de listes européennes des grands partis francophones. Dans l'ordre alphabétique : Marc Botenga pour le PTB, Benoit Cassart pour DéFI, Olivier Chastel pour le MR, Philippe Lamberts pour Ecolo, Benoit Lutgen pour le cdH et Paul Magnette pour le PS.

Nous recevons aussi des membres de la société civile: Michael Franssen, chargé des questions de politiques migratoires au Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et étrangers) ; l'économiste Bruno Colmant ; Myriam Douo, porte-parole Belgique de "Friends of The Earth Europe" et Louis Amaury, chef d’entreprise.

Retrouvez-nous dès 21h50 sur La Une, en télévision, sur le web via notre plateforme Auvio, mais aussi en live sur notre page Facebook, pour réagir avec nous. Toutes vos réactions sont également attendues sur Twitter via le #AVotreAvis.