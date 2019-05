A Votre Avis: harmoniser la fiscalité à l'Europe? "Ce serait indispensable"

PS, MR et PTB : les solutions pour une meilleure fiscalité dans l'UE - A Votre Avis - 01/05/2019 Faut-il "taper" sur les grandes entreprises européennes? Pour le PS, c'est oui. "1000 milliards d'euros échappent à l'impôt", avance-t-il. La solution passe, selon lui, par un impôt sur les sociétés à l'échelle européenne (il propose un taux de 20%). Et si les pays n'en veulent pas? "Alors on leur coupe l'accès aux subsides européens. Pour le PTB représenté par Marc Botenga, "il faut en tout cas un taux effectif minimum au niveau européen". Il ajoute : "Les précédents gouvernements ont fait de ce pays un paradis fiscal et aucun étude ne prouve que cela avantage notre pays sur plan de l'emploi. Commençons donc chez nous." Olivier Chastel (MR) est lui pour un taux minimum, mais déplore que la proposition si ferme du PS vienne à la veille des élections alors que les socialistes sont, selon lui, au pouvoir à l'Europe depuis de nombreuses années. Une invective qui conduit à une passe d'arme entre les deux rivaux.