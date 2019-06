Pino Spitaleri, le Carolo petit-fils d'immigré devenu l'un des plus grands joailliers du monde

Cette histoire commence au milieu des montagnes et des oliviers, dans le centre de la Sicile. Sur les quais de la gare de Villarosa, le grand-père de Pino Spitaleri a le cœur gros. A 17 ans, Guiseppe laisse derrière lui sa famille et sa jeune fiancée. L’enfant de berger rêve d’une vie meilleure. Le train qui doit le mener aux charbonnages de Charleroi est bondé. "Il passe la moitié du trajet sur le siège des toilettes avec sa valise entre les jambes", raconte son petit-fils avec émotion. "Mon nonno, c’est mon modèle".

A 15 ans, Pino Spitaleri est un ado compliqué - © Tous droits réservés

A l’âge de 15 ans, Pino Spitaleri est un ado compliqué. A part le basket, rien ne l’intéresse. Ses parents sont désespérés. "Cheveux gominés et veste en cuir, je suis un vrai rebelle. Je me bats, réponds mal aux profs, sèche les cours. Au lieu d’aller à l’école, je traîne dans les rues et les cafés de Charleroi. Je me fais renvoyer de l’Athénée royal Ernest Solvay, puis de l’Institut Jean Jaurès."Quand l’école appelle à la maison pour annoncer que l’adolescent n’a plus mis les pieds en classe depuis des semaines, ses parents ont une réaction étonnante. Pas de cris, pas de longs discours moralisateurs. "Mon père me dit : "Tu as jusqu’en septembre pour trouver ce que tu veux faire. Sinon, tu viens travailler avec moi !"" Cette stratégie va se révéler payante.

L’adolescent se ressaisit. Il visite les portes ouvertes de la section de bijouterie de l’IATA à Namur. Et là, c’est la révélation. "Je découvre une superbe école, un beau campus, des magnifiques ateliers de joaillerie, des profs super motivés". Reste encore à convaincre ses parents. "Mon père n’avait pas les moyens de me payer le train pour aller étudier à Namur". Déterminé, il décide d’aller voir son grand-père. "Nonno m’a pris par la main, m’a conduit à la gare de Charleroi pour me faire un abonnement de train annuel".

Mais pas question d’abuser de la générosité de son "nonno". Pour financer ses études, Pino et son frère mettent en place un petit marché de jeans contrefaits. Businessman dans l’âme, il achète de faux Levis 501 à Anvers et les revend bien plus cher. "Les jeunes faisaient la queue devant la maison, on a gagné beaucoup d’argent avec ce business", se souvient-il.

Fasciné par le sertissage, l’étudiant passera des heures interminables à se perfectionner à l’établi. Très vite, ses professeurs décèlent en lui un talent exceptionnel et l’incitent à quitter l’école avant la fin de son cursus. " Pars travailler, nous n’avons plus rien à t’apprendre !", lui ont lancé ses profs. La suite de l’histoire est digne d’un conte de fées.