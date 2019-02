Les médecins qui accompagnent les travailleurs en burn-out sont... eux-même en burn-out ! Le focus de Sept à la Une

Derrière la porte de consultation, les médecins-conseil vont de plus en plus mal - © B. Schmitz - RTBF

C’est l’un des fléaux de notre société actuelle. Le Burn-out, une forme d’épuisement et de déprime causée par un stress intense au travail. Aujourd’hui, un travailleur sur six serait à la limite de craquer. Le phénomène touche toutes les professions, y compris les médecins-conseil. Ironie du sort, ce sont justement ces médecins-conseil, sensés accompagner les patients en arrêt maladie, qui sont aujourd'hui les plus touchés par ces burn-outs.

En burn-out, mais au boulot Le docteur Christine Bailant continue à venir travailler tous les jours, malgré le fait qu'elle soit en burn-out - © B. Schmitz - RTBF Alors pourquoi ces médecins sont-ils au bout du rouleau ? Il y a d’abord la cadence. Au centre de la mutulité Solidaris de Frameries, près de Mons, vingt patients se succèdent dans le cabinet du Dr Christine Bailant, en moins de quatre heure. Un rythme effréné pour n’entendre, en plus, que de la détresse. Il y a les patients en arrêt maladie de longue pour cause de douleur au dos, d'autres pour un accident du travail, d'autres pour un burn-out justement. Chacun vient décrire l'évolution de son état de santé pour savoir si, oui ou non, il peut retravailler ou doit rester en arrêt maladie. Face aux patients, le Dr Bailant tente de faire bonne figure. Mais une fois les consultations terminées, elle nous avoue son véritable état de santé. "Je suis en burn-out. Mais je n'ai pas le choix, je viens travailler. Pas le choix parce que sinon je devrai rattraper le retard et en plus, cela mettrait mes collègues dans la mouise, puisque eux aussi sont déjà surchargés. A 61 ans, j'avais rêvé d'une autre fin de carrière, je dois l'avouer. Ce burn-out, cela signifie des problèmes digestifs, le sommeil perturbé, l'impression de ne jamais récupérer, d'être toujours au bord de la rupture".

Le "petit jeune" a... 60 ans La cheffe d'équipe des médecins-conseil Solidaris de la région de Frameries tente de garder le sourire. Même si, elle aussi, est au bord de la rupture - © B. Schmitz - RTBF Le rythme de travail, l’effet de ne voir que des patients eux-mêmes mal en point, la responsable de cette équipe de sept médecins-conseil est, elle aussi, à bout. "Si je viens travailler, c'est uniquement pour mes collègues. Sinon, je suis moi-aussi en situation de maladie. L'ensemble des médecins de mon équipe le sont. Du coup, j'ai peur dès que j'allume mon gsm le matin et que je vois qu'il y a un message. Je me dis, comment va-t-on s'organiser si quelqu'un est absent ?". Pourtant, le Dr Jeanine Dugaillez, 62 ans, garde le sourire, notamment lorsqu'elle parle du plus jeune de l'équipe, qui a tout de même... 60 ans ! "On l'appelle Le Petit", rigole-t-elle. "Mais c'est vrai que cela m'inquiète. Dans deux ans, six des sept médecins-conseil de mon équipe vont partir à la pension. Et on n'arrive à recruter personne pour les remplacer !".

Un salaire divisé par deux par rapport à un généraliste Le Dr Dominqiue Feron (au centre) et ses collègues de Frameries tentent de rester positives malgré les burn-out et la difficulté à recruter - © B. Schmitz - RTBF A côté de cette moyenne d’âge très élevée, il y a la pénurie. On manque déjà aujourd’hui cruellement de médecins-conseil. Et si rien ne bouge, dans 6 ans, plus de la moitié seront partis à la pension. "60% des effectifs actuels de médecins-conseils vont quitter", explique Dominique Feron, médecin-directeur et responsable des recrutement francophone chez Solidaris. "Ce sont des chiffres de l'Inami (l'Institut de la sécurité sociale) qui le disent. Chez nous, on essaye de recruter mais la dernière jeune candidate qui voulait venir a finalement décliner en dernière minute parce qu'un hôpital lui a fait un pont d'or. Le salaire est l'autre gros problème avec la charge de travail. Un médecin-conseil touche aujourd'hui la moitié de ce que gagne certains généralistes".

Faute de médecins, des aides pour les médecins Le Dr Demuynck se plaint de ne pas avoir toujours assez de temps à consacrer aux patients lors des consultations, à cause d'une surcharge de tâches administratives - © B. Schmitz - RTBF En attendant une éventuelle hausse des salaires, il faut bien s'adapter. Alors faute de pouvoir recruter suffisamment de nouveaux médecins, certaines mutuelles ont donc décidé de les soulager. Dans le centre de la Mutualité Chrétienne à Dinant, le médecin-conseil n'est plus tout seul. Pendant qu'il reçoit en consultation, des infirmières, kinés ou encore ergothérapeutes-conseils sont sur le terrain pour suivre d'autres patients. "Il fallait réorganiser les choses pour pouvoir continuer à fonctionner, vu la pénurie globale de médecins-conseil", confirme le Dr Pierre-Yves Demuynck, le responsable pour les provinces de Namur, Brabant-Wallon et Bruxelles. "Mais cela ne résout pas tout, loin de là. Par exemple, le médecin-conseil doit désormais encoder lui-même les données administratives après ses consultations et les envoyer par internet à l'Inami. Cela prend cinq à dix minutes au moins quand tout va bien. Et c'est un stress supplémentaire, alors qu'on pourrait utiliser ce temps pour le consacrer pleinement aux patients".

De 310 médecins-conseil en 2010, la Belgique devrait passer à 125 environ en 2026, soit une chute de 60% - © RTBF Bref, trop c'est trop, disent aujourd'hui de nombreux médecins-conseil. L'age moyen dans la profession approche aujourd'hui les 60 ans. 60% des effectifs actuels seront pensionnés dans les années à venir. Sans oublier les burn-outs pour ceux qui restent. Bref, le secteur espère que la ministre fédéral de la santé va réagir rapidement, notamment pour augmenter les salaires et donc rendre la profession plus attractive, avant qu'il ne soit vraiment trop tard.