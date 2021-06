Charleroi : une fresque sur le portail d'entrée des "Restos du Coeur"

Améliorer la convivialité, donner de la couleur dans l’entrée, ce samedi, 3 jeunes du Centre de Jeunesse de Marcinelle ont réalisé une grande fresque sur le portail d’entrée des "Restos du Coeur de Charleroi" à la ville haute.

"Sirin s’est occupée de dessiner le couteau, explique Léo une bombe de couleur en main, et là je termine la couche de blanc et Arthur lui termine la fourchette. C’est chouette parce qu’on peut déjà deviner ce que ça va donner d’ici quelques minutes".

"On est parti du logo original et puis on l’a un petit peu rajeuni, explique Oli, l’artiste et l’animateur du Centre de Jeunesse de Marcinelle qui a supervisé la conception de cette fresque. Ensuite on a aussi essayé de lui donner un peu plus de peps et de couleur. Une fois le logo validé par les "Restos du Coeur", on a travaillé en 2 temps, la pose sur le portail de codes "repère" et aujourd’hui, la mise en couleur".

Pour Céline Pianini, la responsable des "Restos du Coeur de Charleroi", cette collaboration avec les jeunes est très importante: "Ce sont les acteurs de demain et ce sont eux qui feront la société demain, il faut donc les impliquer. Les impliquer en misant sur leurs atouts et cette créativité artistique en fait partie. Ils vont ainsi contribuer à égayer l’accueil et l’entrée mais aussi le quartier".

Egayer l’environnement visuel pour ceux qui attendent chaque jour leur repas, c'est un petit plus pour eux. "D’autant que malheureusement nous ne pourrons toujours pas rouvrir notre restaurant en présentiel dans les prochaines semaines, précise Céline Pianini. Les normes sanitaires exigées mais aussi la forte augmentation de la demande font que c’est impossible de servir à table. Il faudrait 10 services différents! Au moins jusqu’en septembre, nous allons devoir continuer en ne fonctionnant qu’avec la distribution de repas et donc avec cette file importante de bénéficiaires devant ce portail. D’où l’importance de l’avoir un peu égayé".