Sanctionner l'absence des parlementaires : c'est triste d'en arriver là pour Herman De Croo

Sous la prochaine législature, l’indemnité d’un député fédéral siégeant dans une commission sera liée à son travail parlementaire. Ainsi en cas d’absence répétée en commission, celui-ci pourrait perdre jusqu’à 60 % de son indemnité parlementaire. L’absentéisme des députés est-il à ce point important à la Chambre qu’il faille légiférer pour tenter de l’enrayer ? La question est posée à Herman De Croo (Open Vld), l’invité de Jeudi en Prime qui comptabilise 50 années de vie parlementaire. "C’est triste d'en arriver là".

Est-ce le symbole d’un désintérêt des parlementaires pour la chose politique ? "Le gros problème des parlementaires actuels, c’est leur durabilité de vie politique. Elle ne dépasse pas en général huit années. Les élections prochaines deviennent leur principal intérêt". Pour Herman De Croo, le principal intérêt de la classe politique actuelle est de chercher à exister. "Le Parlement est devenu une chose amusante. Vous faites une déclaration éclatante et elle est le lendemain dans la presse. Ensuite, cette déclaration est débattue en question urgente à l’assemblée. Ce n’est pas ça la politique". Pour Herman De Croo, la permanence devrait l’emporter sur l’immédiateté des réseaux sociaux.

La politique est-elle trop éphémère ? "Non, je crois que c’est pire que cela. Je crois que cette immédiateté est une erreur". Bref, selon l’ancien président de la Chambre, Facebook et les autres réseaux sociaux n’apportent pas de plus-value au débat, au contraire.

La politique de père en fils

Selon Herman De Croo, la politique a toujours été violente même si tout va plus vite aujourd’hui. Par contre lorsqu’on lui souligne que la confiance entre les citoyens et les politiciens est de plus en plus mise à mal, l’actuel député flamand de 80 ans joue la carte de l’expérience : "Quand vous êtes connu, les citoyens vous reconnaissent et vous font confiance". Être connu cela suffit pour rétablir la confiance ? "La confiance vous l’avez ou vous ne l’avez pas. C’est simple", répond Herman De Croo.

Il n’empêche que la longévité en politique d’Herman De Croo amène la question du renouvellement des assemblées parlementaires. D’autant que dans la famille De Croo, le virus de la politique se transmet de génération en génération.

"Je suis pour le cumul"

Herman de Croo n’en fait pas mystère, le cumul des mandats n’est pas un problème pour lui. "J’ai été président de la Chambre et en même temps bourgmestre. J’ai également donné des cours à l’ULB entre autres. Toutes ces fonctions, vous enrichissent mutuellement". En fait, la politique, selon De Croo, elle est partout et tout le temps.