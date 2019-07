Marie Arena: "Charles Michel incarne la droite dure. Son projet ne répond pas aux attentes des citoyens"

Charles Michel (MR) a été désigné cette semaine président du Conseil européen. Interrogée dans Jeudi en Prime, la députée européenne socialiste Marie Arena estime que ce qui est important ce n'est pas que ce soit un Belge qui soit désigné à ce poste. "Ce qui compte c'est vraiment le projet. Et aujourd'hui on a vu que le projet européen qui était défendu n'était pas un projet qui répondait aux attentes des citoyens, parce que les personnes que l'on retrouve à la tête de la Commission et du Conseil, sont des personnes qui incarnent la droite forte, la droite dure. Le candidat socio-démocrate Timmermans a été écarté tout simplement parce qu'il a mené une bataille contre des pays liberticides tels que la Hongrie ou la Pologne".

"La Belgique est souvent perçue comme un pays qui a une capacité de dialoguer et de faire des compromis. Nous sommes un petit pays qui n'a pas tendance à imposer comme le couple franco-allemand le fait actuellement. Au-delà de cette qualité, je pense que c'est le projet européen qui devra être revu. Je ne sais pas si Charles Michel est dans l'état d'esprit de revoir ce projet européen. Charles Michel est un homme de droite, c'est un libéral et il incarne ce projet libéral européen. Vous n'allez pas changer la couleur de Charles Michel" poursuit-elle.

Theo Francken (N-VA) a réitéré son appel au dialogue avec le PS dans le cadre de discussion pour la formation d'un gouvernement fédéral. "Quand l'appel au dialogue vient de Theo Francken, avec la politique qu'il a menée au gouvernement fédéral ces 5 dernières années, c'est assez compliqué de parler de dialogue. Quel est le projet que la N-VA met sur la table, si ce n'est pas un projet de fermeture de la Belgique, de la Flandre par rapport à la Wallonie et à Bruxelles? Theo Francken n'est pas un gage d'ouverture".