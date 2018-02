Luc Hennart: "Koen Geens nous reçoit mais dans sa tête, c'est cause toujours"

Le président du tribunal de première instance de Bruxelles a le sens de la formule, il l’a encore prouvé ce soir en s’attaquant aux méthodes du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V).

Interrogé sur les nombreuses réformes de la justice portées par Koen Geens, comme la disparition des juges d’instruction ou encore de la cour d’assises, Luc Hennart ne cache pas son agacement. Et pourtant, son analyse commence plutôt positivement. "Nous avons un ministre de la justice très accessible, il n’y a pas de difficultés à le rencontrer et il prend même des initiatives en ce sens. Il reçoit les juges, l’ensemble des présidents de tribunaux."

"Cause toujours mon lapin"

Bref tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que c’est allé un peu vite, car Luc Hennart complète: "Il donne l’impression que nous allons être entendu, mais j’ai toujours eu le sentiment qu'en réalité, il pense 'cause toujours mon lapin, je ferai ce que je veux'."

Et le président du tribunal, également juge, n’est pas plus tendre sur les visites domiciliaires. "Visite domiciliaire et perquisition, c’est la même chose. Cette mesure est inutile. C’est une manière d’intimider les personnes qui écoutent leur cœur pour aider des migrants. On leur dit: vous ne faites rien d’illégal, on comprend le cœur qui parle mais comme vous abritez des illégaux, vous aurez droit à une perquisition. En plus, c’est une violation de la constitution car le domicile est protégé par la constitution."

"Je suis fier de l’organisation du procès Adbeslam"

Aussi étonnant que cela puisse paraître, lorsqu’on lui parle du procès Abdeslam, Luc Hennart semble plus serein. Bien sûr, il ne peut pas commenter le fond de l'affaire mais donne tout de même un éclairage, notamment sur les vices de procédures invoqués par l’avocat de Salah Abdeslam.

"S’il y a un problème de procédure, les avocats doivent le soulever. C’est leur rôle. Le juge y répondra. Mais ce n’est pas parce qu’il y a vice de procédures, qu’il y a nécessairement nullité des procédures. Il faut voir ce que le juge va décider. Le juge examinera pas à pas le dossier qu’il a en main et nous attendons avec sérénité le résultat de cette délibération."

Luc Hennart évoque même sa fierté autour de ce procès qu’il a organisé. "Nous avons organisé ce procès dans des bonnes conditions. Quand je vois comment il se déroule, je suis fier, en tant que président du tribunal, de l’avoir organisé."

L'intérêt médiatique: une bonne chose

Quant à l’intérêt médiatique autour de ce procès, pour le président du tribunal, c’est une bonne chose: "Que les médias puissent assister à un tel procès est un signe positif. Dans le monde actuel, donner un caractère aussi public à ce procès, avec des juges apparaissant à visage découvert, c’est un signal magnifique. C’est cette justice là qu’il faut sauvegarder."

Une justice publique qu'il défend fermement. Ainsi lorsque l'on évoque les quelques problèmes liées aux contrôles renforcés et à la limitation des entrées du palais, Luc Hennart ressort les griffes.

"Clairement, en réalité, si ce procès n’avait pas pu se dérouler dans de bonnes conditions, cela faisait l’affaire de certaines personnes qui pensent que le palais de justice de Bruxelles n’est pas adapté et qu’il vaut mieux faire des audiences en prison. Mais ce n’est pas la justice comme je la conçoit." En ligne de mire une nouvelle fois le ministre de la Justice Koen Geens. Décidément Luc Hennart ne semble pas le porter dans son cœur.