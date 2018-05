Herman De Croo est l'invité de Jeudi en Prime

L’invité de Jeudi en Prime est un visage bien connu des hémicycles. Herman De Croo, membre de l’Open VLD, fête ses 50 ans de vie parlementaire. Autant dire qu’au cours de sa carrière, l’homme a le temps de toucher un peu à tout. Il a été plusieurs fois ministre, président de la Chambre, sénateur, bourgmestre, député fédéral et flamand. Bref la politique, Herman De Croo connaît.

Alors que les commissions d’enquête et les scandales politico-financiers se sont multipliés durant cette législature, la politique de Bon-Papa était-elle vraiment mieux avant ? Moins de noms d’oiseaux et plus de débats de fond ? Herman De Croo donnera son avis.

Le décumul des mandats fait encore débat en Wallonie, beaucoup moins en Flandre. En Région bruxelloise, un clivage existe entre députés francophones et une partie des députés flamands. D'ailleurs, l’Open VLD n’est pas forcément en faveur de ce projet de décumul à Bruxelles. Décumul pour ou contre ? L’ancien Président de la Chambre plutôt cumulard ou pas du tout ? Herman De Croo sera l’invité de Jeudi en Prime après le journal de 19h30.