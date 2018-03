Didier Reynders: "L'Etat de droit c'est appliquer la loi quand il faut quitter le territoire"

Didier Reynders (MR) le vice-premier et ministre des affaires étrangères était, ce jeudi soir, l'invité de Jeudi en prime.

Visites domiciliaires La plateforme citoyenne vient d’être élue Bruxellois de l’année. Un collectif de volontaires qui a été très critique envers les politiques migratoires menées par le gouvernent fédéral, notamment sur les visites domiciliaires. "On doit saluer ceux qui apportent un geste humanitaire à l’égard de migrants ou de SDF ou de pauvres. Ceux qui posent ce geste, ceux qui hébergent, sont protégés par la loi. Il faut ôter de la tête de Belges qu’il y aurait une volonté de s’en prendre aux hébergeurs. C’est faux. C’est peut-être un problème de communication. Mais à côté de cela, il faut que quelqu’un fasse respecter la loi. Et je voudrais faire remarquer que nous avons eu deux secrétaires d’état successifs (Maggie de Block et Théo Francken) et cela fonctionne. Il y a certes des communications que je ne partage pas, mais il y a une façon d’appliquer la loi. C'est-à-dire d’être très humain et d’accueillir très largement. C’est ce que la Belgique fait, mais aussi de faire respecter l’état de droit. Et l’état de droit c’est d’appliquer la loi quand il faut quitter le territoire", défend Didier Reynders.

Didier Reynders et ses ambitions bruxelloises Liégeois devenu désormais Bruxellois, Didier Reynders ne cache plus ses futures ambitions sur la région bruxelloise, lors des prochaines élections régionales de 2019. Très critique envers la gestion socialiste de la région, Didier Reynders n'a pas hésité à tacler le parti socialiste. "Je souhaite faire changer les choses à Bruxelles. Je souhaite que ma formation politique devienne le premier parti à Bruxelles, avec un projet et des partenaires", raconte le ministre des affaires étrangères. Alors rêve-t-il de prendre la place de Rudi Vervoort? Se voit-il dans le costume de premier bruxellois? "Je suis disponible, mais une fois que nous aurons convaincu les électeurs et les partenaires", ajoute-il.

Avec la N-VA à Bruxelles ? La N-VA n’a jamais caché ses critiques envers la région bruxelloise. Pourtant, le MR n’exclut pas de s’allier aux nationalistes flamands comme il l’est au niveau fédéral. "J’entends sans arrêt des dirigeants de la région bruxelloise dire "Attention ! Attention !" Mais tout ce qui se passe aujourd’hui à Bruxelles, la N-VA n’en est pas responsable. Elle n’a aucune responsabilité dans la gestion de la capitale. Qu’on arrête de chercher des fantômes", réplique Didier Reynders. "Si on laisse le débat institutionnel de côté, il n’y a pas de difficultés. C’est ce que nous avons fait au fédéral, on n’était pas d’accord avec le programme institutionnel. On me dit souvent, notamment le gouvernement bruxellois, regardez l’article 1 des statuts de la N-VA qui veut la fin de la Belgique. Je leur dis, regardez l’article premier des statuts du parti socialiste qui demande la lutte des classes. J’ai l’impression que c’est plutôt la lutte des places, pour le moment".

En Syrie, la Ghouta orientale toujours frappée, malgré la résolution de l’ONU Samedi dernier, ce même conseil avait adopté à l’unanimité cette résolution pour un délai de 30 jour dans le tout le pays afin d’apporter une aide humanitaire aux civils et évacuer les personnes grièvement blessées ou malades. Sauf que ce cessez-le-feu n’est pas respecté. Les frappes aériennes, les tirs d’artillerie et les combats au sol se poursuivent. Ce mercredi, le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé toute sa frustration face à l’échec de la mise en œuvre de la résolution appelant à un cessez-le-feu en Syrie. Est-ce là le signe d’une impuissance de la Communauté internationale? "Il faut mettre fin à la barbarie et à ces crimes de guerre. La Belgique veut obtenir des solutions politiques. Une décision de cessez-le-feu a été voté au conseil de sécurité de l’ONU, maintenant, il faut le mettre en œuvre (…) S’il n’y a pas de voies politiques ou diplomatiques, ça sera la voie militaire et personne ne veut de cela. Il faut donc trouver des solutions politiques et je crois que c’est à cela que travaille la Belgique", explique Didier Reynders. Avant d’ajouter, "C’est pourquoi, je ne cache pas que nous voulons que la Belgique puisse siéger au conseil de sécurité en 2019-2020. Car c’est là que nous pourrions avoir une influence et si nous étions autour de la table, nous pourrions être plus efficace pour obtenir des solutions politiques, en étant modeste".