Charles Michel à Jeudi en Prime : "Ma priorité, c'est le climat"

Ce vendredi, c’est le grand jour ! Charles Michel enfilera son nouveau costume de président du Conseil européen. Fini donc le rôle de Premier ministre belge, une tâche qui n’a pas été de tout repos : "Les 5 dernières années ont été animées sur le plan politique et démocratique mais c’est la vitalité du débat. J’ai eu le sentiment, tout au long de ces 5 ans, de tout faire pour gouverner le pays avec une obsession, c’est l’emploi. Plus de développement économique, faire grandir nos entreprises. Je continue à penser que c’est fondamental. […] J'ai le sentiment d’avoir tenté de tenir le cap avec parfois des tempêtes, parfois violentes. D’avoir tenté de gérer, de faire preuve de sang-froid et de calme. On pourra reprocher toujours beaucoup de choses mais il y a eu pendant 5 ans de la cohérence. Pas de querelle communautaire ou institutionnelle, pas de blocage politique mais un focus sur des réformes économiques et sociales."

Priorité au climat

Bye la Belgique, bonjour l’Europe, avec des dossiers chauds en perspective, comme le Brexit ou la montée des populismes. Cela dit pour Charles Michel, la priorité européenne doit être l’urgence climatique : "L’Europe doit être au cœur du changement de paradigme, de la révolution copernicienne. On a vu les dernières décennies, les pays occidentaux ont progressé en exploitant de façon excessive des ressources naturelles […] L’Europe doit devenir le leader mondial de l’économie verte."

Charles Michel l’affirme, il a entendu le message des jeunes dans les rues. Et pour faire avancer l’Europe, rende le continent neutre sur le plan climatique, le futur président du Conseil a même quelques idées : "Il faut une réforme de la Banque Centrale Européenne pour qu’elle soit mobilisée en faveur du climat. Toutes les initiatives qu’on entreprend doivent être analysées sous l’angle "Est-ce que c’est bon pour faire reculer la menace climatique?". Ça vaut aussi pour la banque d’investissement." Charles Michel évoque également la possibilité d’imposer que 25% du budget européen (140 milliards d’euros) soient utilisés pour des mesures en faveur du climat.

La chute du gouvernement a creusé le déficit budgétaire

Reste qu’il y a peu, l’Europe s’est aussi rappelée à la Belgique pour la tancer sur son déficit budgétaire. Alors que certains pointent la responsabilité du gouvernement Michel, qui aurait sous estimé l’impact de certaines de ces mesures, l’ancien Premier ministre avance une autre analyse : " La Commission européenne constate ce que j’ai dit il y a un an. Qu’en décembre 2018, le déficit budgétaire a été divisé par trois, en 4 ans. C’est le résultat des mesures de relance de l’activité économique et de relance de l’emploi. Le fait qu’on n’a pas pu voter un budget 2019 et pas pu mettre en œuvre les réforme nécessaires amène une dégradation des finances publiques […] C’est la chute du gouvernement qui a amené une dégradation de la situation."

Du coup, Charles Michel appelle à la formation rapide d’un gouvernement. Par contre, quand il s’agit de commenter les négociations en cours ou le rôle de Paul Magnette dans cette formation, Charles Michel botte en touche : "J’ai présenté ma démission comme président du MR. C’est Sophie Wilmès qui a tous les contacts avec l’informateur et les autres partis politiques."

Même tonalité quand on lui demande son avis sur l’élection à la présidence du MR : "J’ai décidé de ne pas prendre parti dans cette campagne, je me suis imposé un devoir de neutralité." Et ne lui parlez pas d’élections tendues, Charles Michel préfère saluer la vigueur du débat démocratique interne.

Peu de commentaires donc sur la scène politique belge, Charles Michel semble déjà bien concentré sur ses nouvelles fonctions européennes.