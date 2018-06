Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre, est l'invité de Jeudi en prime

C'est sa première apparition à Jeudi en prime. Ahmed Laaouej, chef du groupe socialiste à la Chambre des Représentants, a le budget et les finances chevillées au corps. C'est son domaine de prédilection. Il y en a un autre : la critique du gouvernement que le PS appelle "MR-N-VA".

A l'heure où le Premier ministre défend toujours Theo Francken (N-VA), Ahmed Laaouej en remettra-t-il une couche à propos de sa tête de Turc, le secrétaire d'Etat à la Migration? Le PS et la N-VA se polarisent. Le président du parti nationaliste flamand estime d'ailleurs que "Elio Di Rupo est le problème, pas la solution". L'un grandit-il avec l'autre?

La N-VA refuse que l'on octroie la prépension à 56 ans aux personnes qui figurent dans le plan de restructuration du groupe Carrefour. N'est-elle pas simplement cohérente? Ou Ahmed Laaouej trouve-t-il cela scandaleux? Alors, comment garder les gens plus longtemps au travail, si à chaque restructuration, les groupes commerciaux usent de la prépension?

Par ailleurs, du côté de l'Open VLD, au sein du gouvernement fédéral, le mot privatisation brûle les lèvres: Alexander De Croo y pense pour la SNCB, alors que ce n'est pas dans le programme de gouvernement, et il envisage d'ouvrir le marché de la téléphonie mobile à un quatrième opérateur. Libre marché, prix plus bas? Un sujet d'actualité également cette semaine, et qui ne fait pas l'unanimité au gouvernement fédéral.

Ces sujets, et d'autres, d'actualité, pourront nourrir l'interview de ce soir, à voir juste après le JT de 19h30, sur la Une.