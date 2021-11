Zuhal Demir va renforcer le service flamand d'inspection de l'Environnement

La ministre flamande de l'environnement Zuhal Demir (N-VA) renforcera, l'an prochain, l'Inspection flamande de l'environnement de 10 employés à temps plein. Ces engagements replaceront la capacité de l'inspection au niveau de début de l'année 2018, a affirmé la ministre, mardi, dans un communiqué.

L'Inspection flamande de l'environnement disposera de 10 employés supplémentaires à temps plein. Cela représente une augmentation de 6% sur 163 ETP. Il s'agit principalement de superviseurs spécialisés entre autres dans les substances dangereuses (y compris PFAS, REACH, etc.), les eaux souterraines, l'agriculture et l'industrie/la chimie, mais aussi d'agents sanctionnateurs et d' experts de l'air et des nuisances.

Dans une réaction, Groen (opposition) s'est dit satisfait de la décision de la ministre de recruter ces inspecteurs environnementaux supplémentaires. "Nous soutiendrons volontiers une proposition visant à renforcer les inspections. Nous sommes curieux de savoir comment la ministre va financer cette décision. Il ne peut s'agir d'économies de personnel ou de fonctionnement dans d'autres services liés à l'environnement.", a commenté la députée écologiste flamande Mieke Schauvliege.