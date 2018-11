Zuhal Demir dégage 2,5 millions d'euros pour mieux répondre aux demandes des personnes handicapées

Ces dernières années, on constate de plus en plus de retard dans le traitement des dossiers déposés à la Direction générale Personnes handicapées du SPF Justice (DG HAN). Un problème auquel la secrétaire d'État en charge à l'Égalité des chances, Zuhal Demir (N-VA), a trouvé une solution.

L'accumulation des retards s'expliquent par le fait que le service est confrontée à une chute de 20% des effectifs. Et la tendance devrait se poursuivre à l'avenir: le vieillissement du personnel conduira à un départ naturel de 14 % du personnel actif au sein de l'équipe de gestion de dossier et des profils d'expertise. En parallèle, la proportion de médecins statutaires qui partiront à la pension dans deux ans pourraient même atteindre 58%.

Face à cette situation inquiétante, le syndicat CGSP AMiO avait lancé un préavis de grève en janvier 2018. La secrétaire d'État avait alors rencontré le directeur général et le syndicat. Et les solutions sont maintenant concrètes: 2,5 millions d'euros supplémentaires seront dégagés chaque année. Objectif: conserver les 38 équivalents temps plein (ETP) engagés précédemment et 28 ETP supplémentaires.

"Grâce à ces mesures, nous apportons enfin une solution structurelle aux problèmes de fonctionnement actuels. Nous sommes très heureux de voir que la secrétaire d'État et la direction s'engagent à chercher à attirer plus de personnel en 2019", se réjouit Kurt Sissau, secrétaire fédéral de la CGSP AMiO.

À quoi sert la DG HAN ?

La DG HAN se charge des demandes d'allocations ou d'aides pour les personnes avec handicap, comme les allocations de remplacement de revenus, les allocations d'intégration, les cartes de stationnement, etc.