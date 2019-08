Zoé Genot n'est pas candidate à la coprésidence Ecolo : "c'est irréaliste pour moi"

Le parti des verts est engagé dans une compétition pour élire ses coprésidents. Visiblement le duo Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane semblent être le plus probable. Selon LaLibre, certains membres du parti poussent la candidature de Zoé Genot, députée bruxelloise et conseillère communale de Saint-Josse.

Contactée par la RTBF, Zoé Genot dément catégoriquement sa candidature au poste de coprésidente d’Ecolo. "C’est irréaliste, ce n’est pas le bon moment pour moi. J’ai moi-même poussé d’autres jeunes femmes à se porter candidates ".

C’est un impératif pour Ecolo, les deux coprésidents doivent être un homme et une femme. Actuellement, la candidature la plus sérieuse est celle de Jean-Marc Nollet. Comme il est wallon, il faut que ce soit une Bruxelloise. Les candidatures doivent être présentées ce dimanche soir. Le vote de l’assemblée aura lieu le 15 septembre. Il n’est pas exclu qu’un autre duo se présente.