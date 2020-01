Zakia Khattabi recalée à la Cour constitutionnelle, Ecolo pourrait représenter sa candidature

Les sénateurs devaient se prononcer sur la candidature de Zakia Khattabi comme juge à la Cour constitutionnelle. Et le moins que l’on puisse dire c’est que cela n’a pas été simple. Un premier vote négatif vers 11 heures, une longue suspension, la convocation d’un Bureau en urgence réunissant les différents groupes. Avant un deuxième tour de scrutin. Résultats : Zakia Khattabi a eu 38 votes en sa faveur, il lui en fallait 40 pour obtenir la majorité des deux tiers (il y a eu 20 votes nuls ou blancs et 2 votes pour l’autre candidat Ecolo, présenté pour des raisons formelles). Elle ne sera pas juge à la Cour constitutionnelle.

Un premier vote négatif

Lors du premier vote, les sénateurs favorable à la candidature de l’ex coprésidente d’Ecolo n'étaient pas en nombre suffisant. Zakia Khattabi devait obtenir la majorité des deux tiers. Sur 59 votants, elle a finalement reçu 21 votes blancs ou nuls et 37 favorables, alors qu’il en fallait 40 (soit une majorité des deux tiers des votes exprimés).

Si le vote s’est fait à bulletin secret et que lors des débats les partis n’ont pas justifié leur choix, le Vlaams Belang et la N-VA n’ont pas caché leur opposition à cette désignation. Pour Karl Vanlouwe (N-VA), il y avait un problème d'objectivité: "On sait très bien que madame Khattabi est quelqu'un de très activiste, pour des frontières ouvertes. Comme juge à la cour constitutionnelle, on juge aussi des affaires étrangères. Pour nous c'est un problème. Et puis on sait aussi que madame Khattabi a des problèmes avec mon parti."