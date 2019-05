Zakia Khattabi: "Nous ne voulons pas de crise politique telle que nous l'avons connue"

Le Roi Philippe a entamé sa deuxième journée de consultation, ce mardi matin, avec les co-présidents d'Ecolo, Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet. Sous la pluie, ils sont arrivés au palais sur le coup de 9h15 sans faire de commentaires.

Une rencontre qui a duré 27 minutes à l'abri des regards et de la presse pour préserver le secret du colloque singulier. A la sortie, Zakia Khattabi parle d'une discussion agréable et constructive. "Nous avons fait part de notre préoccupation de ne pas avoir une crise politique telle que nous l'avons connue (en 2010)."

Quant à savoir si le Palais doit recevoir le Vlaams Belang, "Je lui laisse la responsabilité de cette décision", déclare-t-elle.