Zakia Khattabi :"Le MR a tenté de marchander ma nomination à la Cour constitutionnelle contre 300 millions d'euros."

Le Grand Oral de Zakia Khattabi - Ex-présidente et actuelle députée d’ECOLO - 05/06/2020 "Le MR a tenté de marchander ma nomination à la cour constitutionnelle contre 300 millions d’euros" Après plus d’un an de Silence, Zakia Khattabi, ex-présidente d’ECOLO a choisit le Grand Oral RTBF/Le Soir pour s’exprimer. Après un premier échec, sa nomination à la cour constitutionnelle a été une nouvelle fois refusée par le Sénat, n’ayant pas recueilli les deux tiers des voix nécessaires. L’opposition du Vlaams Belang, de la N-VA et finalement du MR a eu raison du projet politique de l’ex-présidente ECOLO. Ce rejet est un fait unique dans l’histoire de la cour, puisque la tradition veut que les partis ne s’opposent pas au noms proposés par les autres. Sauf pour Zakia Khattabi. Alors, que s’est-il passé ?