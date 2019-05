Zakia Khattabi : « Je suis une féministe revendiquée »

VIEILLIR

Pour Zakia Khattabi, co-présidente d’Ecolo, ce n’est pas un problème. Elle vît toujours, dit-elle, le moment présent en ayant l’obligation de se projeter en tant que responsable politique. Mais à ce propos, se voit-elle ministre dans les prochains mois, voire même ministre-présidente de la région de Bruxelles-Capitale ? « Je n’en ai jamais rêvé. Lorsque j’ai pris la co-présidence du parti, il y avait une réalité. Le parti était à 8%. Et quand vous prenez le parti à ce moment-là, vous ne vous projetez pas comme ministre et encore moins comme ministre-présidente. L’objectif, c’était d’abord remettre de l’ordre, redéfinir le projet et en revenir aux fondamentaux de l’écologie politique. » Mais si c’était faisable, que ferait-elle ? « La question s’est posée à un moment donné et j’ai dit que le cas échéant, je prendrais mes responsabilités, mais je n’en ai jamais rêvé. »

DIFFÉRENCE

« Je suis une féministe revendiquée », Zakia Khattabi le revendique haut et fort. Elle reconnaît aussi que « l’égalité homme-femme n’est pas dans l’ADN d’Ecolo … Mais, on va plus loin que les autres partis en ayant par exemple une parité entre femmes et hommes avec les têtes de liste aux élections. » La co-présidente d’Ecolo cible aussi les attaques la touchant durant cette campagne. « À cause de mon nom et de mon origine, il ne m’est pas possible de défendre une liberté individuelle sans être lue sous le prisme du communautarisme. »