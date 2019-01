Zakia Khattabi (Ecolo): "Le MR défend le métro pour libérer l'espace en surface pour plus de voitures"

« Ecolo ne soutient pas le projet tel qu’il est sur la table aujourd’hui », a-t-elle défendu. Elle qualifie au passage de « lamentable » et « risible » la campagne lancée par le MR contre son parti. « Le MR défenseur du transport en commun, c’est comme si je vous annonçais que je voulais le nucléaire », ironise Zakia Khattabi.

C’est la polémique du moment au gouvernement bruxellois : l’extension du métro vers le nord de Bruxelles. Le MR est pour … et critique les « tentatives de blocage du dossier » par Ecolo. Zakia Khattabi, coprésidente d’Ecolo, a défendu la position de son parti au micro de Matin Première ce mardi matin.

Oui, le @MRparlbru est défenseur du transport en commun et en particulier du métro. Comme député et usager quotidien, je me réjouis de débattre du fond du dossier avec @Ecolo au @parlementbruxel davantage que de répondre à des tweets méprisants comme ceux de @ZakiaKhattabi . https://t.co/qeZdWLNpgO

« Le budget et le timing du projet ont explosé »

Elle l’assure : Ecolo « n’est pas opposé au métro par principe. […] Quand nous étions en majorité en 2012, nous avions accepté le projet. On ne peut pas nous reprocher tout et son contraire. […] En 2012, nous étions au gouvernement bruxellois et nous avions accepté l’idée de l’étude de la prolongation du métro vers le nord ou vers Uccle. »

Le problème, fustige la coprésidente d’Ecolo, c’est que « le budget et le timing du projet ont explosé ». « On est passé de 800 millions à deux milliards, c’est une vraie gabegie. » Celle qui est aussi tête de liste au parlement fédéral en vue des élections de mai prochain voit même dans le lobbying du MR un calcul électoral. « Le problème, c’est que le dogmatisme ne se situe pas là où on le pense. Quand le MR défend le métro, c’est pour dégager l’espace public à la voiture. »

A l’inverse, assure-t-elle, « les écologistes ne bloquent pas le métro, on est critiques. […] On ne s’inscrit pas dans la pensée unique du tout au métro. »

Un référendum d’initiative citoyenne ?

Pendant que le MR et Ecolo se renvoie la balle sur le sujet, qu’en pensent les Bruxellois ? « Un panel citoyen s’est déjà prononcé en faveur d’une mobilité de surface avec moins d voitures dans l’espace publique », rappelle l’écologiste.

Et pourquoi ne pas organiser un référendum d’initiative citoyenne, lui suggère Thomas Gadisseux. « C’est dans l’ère du temps, répond-elle. J’ai entendu madame Onkelinx se prononcer en faveur. Je dis ok, allons-y, arrêtons ces querelles telles que le MR les alimente et proposons aux Bruxellois une discussion collective autour de la mobilité. »

En fin d’interview, interrogée sur la polémique des visas humanitaires, Zakia Khattabi a pointé la responsabilité de Theo Francken (N-VA), ex-Secrétaire d'Etat à l’Asile et à la Migration. « Il a dit qu’il avait une politique ferme mais humaine en pointant le fait qu’il n’y avait jamais eu autant de visas humanitaires que sous sa législature. Alors on se demande si ça n’a pas explosé parce qu’en effet ça faisait bien les affaires au sens premier du terme de certains dans son cabinet. » Et de conclure : « Nous plaidons pour une procédure objective avec des critères clairs, les mêmes pour tous. »