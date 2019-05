Zakia Khattabi (Ecolo) : "Il existe des convergences sur les ambitions que nous avons pour Bruxelles".

C’est aujourd’hui que débutent les discussions pour la constitution des coalitions régionales. A Bruxelles, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort (PS) ont reçu les représentants de chez Ecolo, Zakia Khattabi et Alain Maron ce matin. La coprésidente d’Ecolo et le député bruxellois sortant sont arrivés sur le coup de 11 heures au siège du gouvernement bruxellois. A leur arrivée, Zakia Khattabi a déclaré "qu’il s’agissait d’un premier tour de table car ils ont besoin d’un mandat de leur assemblée générale pour commencer les négociations". Du côté du PS, "on connaît les enjeux principaux. Nous allons aborder ensemble les différentes thématiques et demander à chacun de définir ses priorités ainsi que la trajectoire budgétaire", a indiqué Rudi Vervoort. Après deux heures de consultations, ce dernier et la coprésidente d’Ecolo ont fait état de l’existence de convergence entre leurs deux formations politiques. "On connaît les programmes. Il existe une convergence sur les ambitions que nous avons pour Bruxelles. L’ensemble des thématiques ont été abordées. Nous avons mis en avant la question de la gouvernance climatique", a affirmé Zakia Khattabi.

Le MR reçu par le PS au Parlement wallon

En parallèle, les premières consultations ont débuté en vue de former une coalition à la Région Wallonne. Comme à Bruxelles, c’est le PS qui a la main. Elio Di Rupo et Paul Magnette ont accueilli Charles Michel et Willy Borsus pour le MR. A l’entrée de la réunion, le Président du MR a affirmé que "cette réunion était l’occasion d’expliquer quels étaient les points qui leur semblaient essentiels et d’exprimer son souhait de voir la Wallonie poursuivre son déploiement économique. Le succès économique et social en Wallonie est une clé importante pour l’avenir du pays dans son entier". Le Président du PS, Elio Di Rupo, s’est dit lui positif. "Le plus important est de décider du programme qu’on veut mettre en œuvre pour redonner du dynamisme à la Wallonie. La Wallonie a besoin d’un nouvel élan. Nous verrons en fonction des discussions comment cela évoluera. Mais, je veux être positif." A la sortie, voici ce que Charles Michel a affirmé : "C’est très très prématuré. Ce n’est pas après une première rencontre que nous pouvons tirer des conclusions", avant d’ajouter, "Nous voulons travailler avec les forces démocratiques pour donner un avenir en termes d’emploi et d’investissement, de lutte contre la pauvreté et de pouvoir d’achat, mais aussi de recul de la menace climatique".