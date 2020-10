Coronavirus: "Demain, nous aurons dépassé le seuil symbolique du millier d'hospitalisations", annonce Yves Van Laethem

Yves Van Laethem : demain nous aurons dépassé le seuil symbolique à Liège et à Bruxelles - À... Une décision d’autant plus compréhensible, selon le porte-parole, que la situation n’est pas sur le point de s’améliorer : "Nous avons évoqué des seuils symboliques aujourd’hui (pour Liège et Bruxelles, ndlr). Demain, on les dépassera. On aura dépassé 1.000 hospitalisations et 200 personnes en soins intensifs. Et le taux de positivité des tests, que l’on sait être un bon reflet de la circulation du virus, montrera des chiffres relativement impressionnants : Bruxelles va approcher des 15 % et Liège sera à 12 %. On se trouve dans une situation où l’on peut mieux comprendre ce qui a été décidé à Bruxelles et ce qui sera peut-être décidé ailleurs."